На Донбасі ворог намагався наступати на семи напрямках, але успіху не мав і зазнав втрат - Генштаб

Російські окупанти підвищили інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.
На Слов’янському напрямку окупанти, за підтримки артилерії, вели бойові дії в районі Довгенького, успіху не мали, зазнали втрат.
Ворог підвищив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 18 травня.
На Донецькому напрямку противник обстрілював позиції підрозділів українських військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння, включно з авіацією.
На Лиманському напрямку окупанти намагаються закріпитись на раніше зайнятих рубежах. Противник використовував авіацію для завдання ударів по цивільних об’єктах в районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснив штурмові дії в районі населеного пункту Нижнє, успіху не має.
На Бахмутському напрямку противник веде наступальні дії, намагається покращити тактичне положення. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Катеринівка, успіху не має.
На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Новоселівка, зазнав втрат, відступив. Штурмові дії російських окупантів поблизу населених пунктів Новобахмутівка та Веселе були безуспішними.
На Курахівському напрямку противник вів наступ в районі населеного пункту Побєда, успіху не має.
Нагадаємо, що ввечері у середу, 18 травня, російські війська відкрили вогонь з мінометів та артилерії по території Шосткинського району Сумської області.
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