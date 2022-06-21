На Донбасі ворог перегруповується та формує зведені підрозділи через значні втрати - Генштаб

Противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу.
На Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку.
Крім того, виявлено формування зведених підрозділів через значні втрати.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Міноборони України 21 червня.
"Так, у зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Також, за наявною інформацією, противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, українські захисники завдали по острову Зміїний зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження. Окупанти зазнали значних втрат. Наразі військова операція ще триває.
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