На Донбасі ворог перегруповується та формує зведені підрозділи через значні втрати - Генштаб

На Донбасі ворог перегруповується та формує зведені підрозділи через значні втрати - Генштаб

Противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу.

На Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку.

Крім того, виявлено формування зведених підрозділів через значні втрати.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Міноборони України 21 червня.

"Так, у зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Також, за наявною інформацією, противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, українські захисники завдали по острову Зміїний зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження. Окупанти зазнали значних втрат. Наразі військова операція ще триває.

Нарешті дійшло: Європа почала готуватися до війни

Читайте також: