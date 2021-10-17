На Донбасі за добу бойовики 11 разів обстрілювали позиції ЗСУ: де було неспокійно і яка ситуація на ранок

Доба на Донбасі, на щастя, минула без втрат серед українських захисників.
На Донбасі упродовж минулої доби, 16 жовтня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушували режим припинення вогню, чотири з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це йдеться в ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.
Так, у напрямку Луганського окупанти здійснили два обстріли з гранатометів різних систем. В бік Новотошківського підтримувані Росією бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Позиції українських воїнів біля Красногорівки противник двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського ворог двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети. Біля Широкиного бойовики стріляли зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.
В напрямку Мар’їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм. Біля Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Станом на 7 годину ранку, 17 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, аби змусити противника припинити вогневу активність. Воїни ЗСУ контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Росії.
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