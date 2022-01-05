На Донбасі за добу не зафіксували жодного порушення режиму припинення вогню

На Донбасі за добу не зафіксували жодного порушення режиму припинення вогню

3 січня бойовики тричі порушили "тишу".

Упродовж минулої доби, 4 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Про це 5 січня у ранковому зведенні повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що українські військовослужбовці контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, 1 січня від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина. Крім того, загинув 23-річний боєць 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Станіслав Богуславський.

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