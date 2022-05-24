На Донбасі за добу внаслідок ворожих обстрілів загинули щонайменше 14 мирних мешканців

Російські окупанти обстріляли 24 травня майже 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.
На Донбасі внаслідок обстрілів окупаційних військ загинули щонайменше 14 цивільних осіб.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Угруповання Об`єднаних сил у Facebook.
Зазначається, що російські окупанти обстріляли 24 травня 39 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.
Російські загарбники зруйнували та пошкодили понад 60 цивільних об`єктів, з яких 50 житлових будинків, лікарню, коксохімічний завод, залізничний вокзал, будівельну базу, торговельний центр, відділення поліції, будівлю прокуратури, електропідстанцію і гаражний кооператив.
"У результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 24 травня відбили дев'ять атак російських військових, ще на шести локаціях тривають бої.
Читайте також:
- "Сотні тисяч вбитих з нашого боку": Зеленський пояснив, чи реально забрати назад Крим та окуповані території
- На Путіна були замахи - Головне управління розвідки Міноборони України
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті
- Фактично небо буде повністю закрите від ракет РФ: новий пакет допомоги США передбачає передавання Україні ЗРК Patriot