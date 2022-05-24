На Донбасі за добу внаслідок ворожих обстрілів загинули щонайменше 14 мирних мешканців

На Донбасі за добу внаслідок ворожих обстрілів загинули щонайменше 14 мирних мешканців

Російські окупанти обстріляли 24 травня майже 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

На Донбасі внаслідок обстрілів окупаційних військ загинули щонайменше 14 цивільних осіб.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Угруповання Об`єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що російські окупанти обстріляли 24 травня 39 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

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Російські загарбники зруйнували та пошкодили понад 60 цивільних об`єктів, з яких 50 житлових будинків, лікарню, коксохімічний завод, залізничний вокзал, будівельну базу, торговельний центр, відділення поліції, будівлю прокуратури, електропідстанцію і гаражний кооператив.

"У результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 24 травня відбили дев'ять атак російських військових, ще на шести локаціях тривають бої.

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