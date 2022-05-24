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На Донбасі за добу внаслідок ворожих обстрілів загинули щонайменше 14 мирних мешканців

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На Донбасі за добу внаслідок ворожих обстрілів загинули щонайменше 14 мирних мешканців

Фото: Національна поліція України

Російські окупанти обстріляли 24 травня майже 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

На Донбасі внаслідок обстрілів окупаційних військ загинули щонайменше 14 цивільних осіб.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Угруповання Об`єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що російські окупанти обстріляли 24 травня 39 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Російські загарбники зруйнували та пошкодили понад 60 цивільних об`єктів, з яких 50 житлових будинків, лікарню, коксохімічний завод, залізничний вокзал, будівельну базу, торговельний центр, відділення поліції, будівлю прокуратури, електропідстанцію і гаражний кооператив.

"У результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 24 травня відбили дев'ять атак російських військових, ще на шести локаціях тривають бої.

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