На Донбасі зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню: один боєць загинув

На Донбасі зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню: один боєць загинув

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими.

Протягом минулої доби 26 червня, українськими захисниками в зоні ООС зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 27 червня.

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Поблизу населеного пункту Піски противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Неподалік Гнутового ворог двічі обстрілював українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів. У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру. Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстрілювали наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки – зі стрілецької зброї. Поблизу Новгородського ворог обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1.

Неподалік Золотого-4 російські найманці здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Біля Широкиного російські окупанти обстрілювали наших військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У районі Красногорівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7:00 27 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню: поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Про всі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, на Донбасі російські найманці обстріляли школу-інтернат. Російсько-окупаційні війська випустили 26 снарядів з гармати МТ-12 калібру 100 мм.

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