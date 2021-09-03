На Донбасі зафіксовано п'ять порушень "тиші": один військовослужбовець дістав поранення

На Донбасі зафіксовано п'ять порушень "тиші": один військовослужбовець дістав поранення

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 2 вересня, зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 3 вересня.

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Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі Новомихайлівки - з мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм. Поблизу Новотошківського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець дістав поранення. Воїна шпиталізували до медзакладу. Стан його здоров’я – задовільний.

"З метою припинення агресивних дій ворога українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 3 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомлялося, за фактом обстрілу російсько-окупаційними військами у суботу, 28 серпня цивільної інфраструктури Авдіївки (Донецька область) відкрито кримінальне провадження. Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста.

Наслідки обстрілу Авдіївки

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