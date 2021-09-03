На Донбасі зафіксовано п'ять порушень "тиші": один військовослужбовець дістав поранення

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Протягом минулої доби, 2 вересня, зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 3 вересня.
Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі Новомихайлівки - з мінометів 120-го калібру.
Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм. Поблизу Новотошківського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець дістав поранення. Воїна шпиталізували до медзакладу. Стан його здоров’я – задовільний.
"З метою припинення агресивних дій ворога українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.
Станом на ранок 3 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як повідомлялося, за фактом обстрілу російсько-окупаційними військами у суботу, 28 серпня цивільної інфраструктури Авдіївки (Донецька область) відкрито кримінальне провадження. Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста.