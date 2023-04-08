На Донбасі загинуло п'ять "вовків"-побратимів легендарного "Да Вінчі" (фото)

Захисники України загинули під час виконання бойових завдань.
На Бахмутському напрямку загинули п'ять військовослужбовців 1-й окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", яким до загибелі командував Дмитро Коцюбайло ("Да Вінчі")
Про це повідомили у батальйоні "Вовки да Вінчі".
"З болем повідомляємо, що під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку, загинули наші побратими", - йдеться у дописі військових.
У батальйоні повідомили, де можна попрощатись з із загиблими героями:
- Даниїл "Вікінг" Кондель: загиблого похоронять 8 квітня о 14:00 в Києві на Лісовому кладовищі, що на вулиці Крайній, 3;
- Назарій "Продюсер" Грибан: з попрощаються 8 квітня о 14:00 в селі Софіївська Борщагівка на Київщині за адресою Провулок шкільний, 1А;
- Олександр "Оборона" Оборонов: чин похорону відбудеться 8 квітня о 15:00 у Києві на Лісовому кладовищі, що на вулиці Крайній, 3;
- Валерій "Голема" Сенько: героя проведуть в останню путь 9 квітня о 12:45 у Чернігові в Катерининській церкві за адресою Алея Героїв, 6А;
- Іван "Мілан" Ротар: захисника поховають 10 квітня о 10:00 в селі Костичани, Новоселицького району Чернівецької області.
Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" загинув на Донеччині 7 березня. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат загинув в бою під Бахмутом. Дмитро як доброволець пішов воювати ще 2014-го у віці 18 років.