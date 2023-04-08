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На Донбасі загинуло п'ять "вовків"-побратимів легендарного "Да Вінчі" (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Донбасі загинуло п'ять "вовків"-побратимів легендарного "Да Вінчі" (фото)

Захисники України загинули під час виконання бойових завдань.

На Бахмутському напрямку загинули п'ять військовослужбовців 1-й окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", яким до загибелі командував Дмитро Коцюбайло ("Да Вінчі")

Про це повідомили у батальйоні "Вовки да Вінчі".

"З болем повідомляємо, що під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку, загинули наші побратими", - йдеться у дописі військових.

У батальйоні повідомили, де можна попрощатись з із загиблими героями:

  • Даниїл "Вікінг" Кондель: загиблого похоронять 8 квітня о 14:00 в Києві на Лісовому кладовищі, що на вулиці Крайній, 3;
Фото:
Фото: "Вовки Да Вінчі"
  • Назарій "Продюсер" Грибан: з попрощаються 8 квітня о 14:00 в селі Софіївська Борщагівка на Київщині за адресою Провулок шкільний, 1А;
Фото:
Фото: "Вовки Да Вінчі".
  • Олександр "Оборона" Оборонов: чин похорону відбудеться 8 квітня о 15:00 у Києві на Лісовому кладовищі, що на вулиці Крайній, 3;
Фото:
Фото: "Вовки да Вінчі".
  • Валерій "Голема" Сенько: героя проведуть в останню путь 9 квітня о 12:45 у Чернігові в Катерининській церкві за адресою Алея Героїв, 6А;
Фото:
Фото: "Вовки Да Вінчі".
  • Іван "Мілан" Ротар: захисника поховають 10 квітня о 10:00 в селі Костичани, Новоселицького району Чернівецької області.
Фото:
Фото: "Вовки Да Вінчі".

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" загинув на Донеччині 7 березня. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат загинув в бою під Бахмутом. Дмитро як доброволець пішов воювати ще 2014-го у віці 18 років. 

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Дата публікації
Перегляди
3269
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