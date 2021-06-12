На Донбасі загинув військовий із Закарпаття: стало відомо ім'я полеглого бійця

Володимир Белов поклав життя за Україну.

У п'ятницю, 11 червня, внаслідок ворожого обстрілу у зоні ООС на Донбасі загинув український військовослужбовець. Боєць отримав смертельне осколкове поранення. Полеглим військовим мешканець Закарпаття Володимир Бєлов.

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Про це повідомили у Закарпатській обласній держадміністрації.

"Закарпаття прощається із своїм Героєм! Учора, близько 15:45 перестало битися серце Володимира Бєлова. Унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наш мукачівець отримав смертельні травми", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з втратою керівництво області висловило співчуття сім'ї загиблого військового.

"Найщиріші співчуття родині Бєлових, друзям, знайомим та побратимам. Низький уклін батькам Володимира за виховання мужнього патріота. Світла пам’ять Вам, солдате", - зазначили в ОДА.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 11 червня, зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Внаслідок цього ворожого вогню і загинув Володимир Белов.

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