На Донбасі зараз розвертається велика гра, виграту в якій Україна має всі шанси - Жданов

Українська армія має всі шанси виграти у великій грі на Донбасі. ЗСУ вдається нав’язувати окупантам свій сценарій.
На Донбасі зараз розвертається велика гра, виграту в якій Україна має всі шанси. Українська армія намагаємося перехопити хід війни в плані нав'язування бойових дій.
Про це під час інтерв’ю на “Радіо НВ” повідомив військовий експерт Олег Жданов.
“Ми намагаємось російській армії нав'язати нашу війну, і нам потроху це вдається. Ось бачите, ми змусили російські війська за відсутності резервів, майже відсутності резервів з Російської Федерації, змусили їх зробити наймасштабніше перегрупування після відступу від Києва. І вони перегрупувалися, перетікання військ здійснили на південь України”, — наголосив військовий експерт.
Він також додав, що ймовірно генштаб РФ розпочав імітації наступальної операції, щоб змусити передислокувати українські. Водночас ця імітація відбувається за відсутності резервів.
“Тут йде дуже велика гра в масштабах всього угруповання військ, хто кого перетягне, переграє. Поки ми переграємо, у нас є всі шанси змусити, все ж таки змусити РФ або сісти на півдні у глуху оборону, або розпочати наступальну операцію на херсонському чи криворізькому напрямках. Я так розумію, це наш задум”, — підкреслив Олег Жданов.
Нагадаємо, що у разі підриву Запорізької АЕС, може статися повторення чорнобильської катастрофи.
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