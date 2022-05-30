Зеленський назвав мішені російських окупантів на Донбасі, куди ті стягнули максимум бойової потужності

Зеленський назвав мішені російських окупантів на Донбасі, куди ті стягнули максимум бойової потужності

Найтяжча ситуація на війні нині - на Донбасі. Там російська армія зібрала максимум своїх потужностей і гатить по містах і селах.

Про це у вечірньому зверненні 30 травня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Ситуація на Донбасі залишається загалом надзвичайно тяжкою. Російська армія намагається точково зібрати переважаючі сили для більшого і більшого тиску на наших захисників. Там, на Донбасі, зараз зібраний максимум бойової потужності російської армії. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Словʼянськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку", - зазначив президент.

Він висловив вдячність "усім нашим захисникам, захисницям, які попри технічну і подекуди кількісну перевагу окупантів героїчно тримають оборону".

Окупанти також обстріляли Харків і Сумщину. Неспокійно на Херсонщині.

"Сьогодні російські війська знову обстріляли Харків. Через кордон України і Росії була обстріляна і територія нашої Сумської області. Продовжується боротьба за Херсонську область. Крок за кроком звільняємо нашу землю і поступово наближаємось до тієї точки, в якій Росії все ж таки доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх вбитих і перейти до дипломатії. Обов'язково доведеться", - сказав Зеленський.

Росіяни стягнули максимум сил на Донбас, зірвали евакуацію - звернення Зеленського за 30 травня

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