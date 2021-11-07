На Донбасі знову втрати: внаслідок обстрілу бойовиків загинув один боєць, ще двох поранено

Окупанти обстріляли українські позиції біля Павлополя, Гнутового, Водяного, Новозванівки, Причепилівки, Луганського та Пісків.
Від початку цієї доби, 7 листопада, бойовики на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосовувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
Терористи відкривали вогонь:
- Біля Павлополя — зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
- Біля Гнутового — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотника.
- Поблизу Водяного що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.
- Біля Новозванівки та Причепилівки — з мінометів калібру 120 мм.
- У бік Луганського — з підствольних гранатометів.
- У напрямку Пісків — зі станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник, ймовірно типу “Орлан-10”, перетнув лінію зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надали допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я одного пораненого — середньої важкості, іншого — задовільний.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 6 листопада, окупанти в зоні ООС двічі порушили режим припинення вогню.
Читайте також: