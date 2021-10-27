На Донбасі знову втрати: загинув один український боєць

На Донбасі знову втрати: загинув один український боєць

Окупанти обстріляли українські позиції біля Гранітного, Луганського, Новотошківського, Новолуганського, Лебединського та Широкиного.

Упродовж цієї доби, 27 жовтня, бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Терористи відкривали вогонь:

Біля Гранітного — два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Луганського — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського — зі стрілецької зброї.

Біля Новолуганського — з ручних протитанкових гранатометів.

В районі Лебединського — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного — зі станкових протитанкових гранатометів.

Також біля Гранітного окупанти з безпілотника скинули невідомі вибухові пристрої на позиції українських військових.

Внаслідок ворожих дій противника один боєць дістав поранення, несумісне з життям.

Нагадаємо, що вчора, 26 жовтня, на Донбасі в результаті ворожого артилерійського обстрілу загинув майстер-сержант Георгій Халіков.

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