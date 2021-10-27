На Донбасі знову втрати: загинув один український боєць

Окупанти обстріляли українські позиції біля Гранітного, Луганського, Новотошківського, Новолуганського, Лебединського та Широкиного.
Упродовж цієї доби, 27 жовтня, бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
Терористи відкривали вогонь:
- Біля Гранітного — два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Поблизу Луганського — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- Біля Новотошківського — зі стрілецької зброї.
- Біля Новолуганського — з ручних протитанкових гранатометів.
- В районі Лебединського — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
- Неподалік Широкиного — зі станкових протитанкових гранатометів.
Також біля Гранітного окупанти з безпілотника скинули невідомі вибухові пристрої на позиції українських військових.
Внаслідок ворожих дій противника один боєць дістав поранення, несумісне з життям.
Нагадаємо, що вчора, 26 жовтня, на Донбасі в результаті ворожого артилерійського обстрілу загинув майстер-сержант Георгій Халіков.