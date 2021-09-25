На Донбасі зросла інтенсивність бойових дій: бойовики застосували заборонене озброєння

Втрат серед українських воїнів немає.
Протягом минулої доби, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню: два рази застосувади заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 25 вересня.
"Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, значно зросла", - наголосили у штабі. Утім, ситуацію в районі проведення ООС називають контрольованою.
У напрямку Новолуганського російські найманці двічі здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм. Міномети були задіяні поблизу Верхньоторецького: окупанти випустили 17 мін калібру 120 мм.
Неподалік Світлодарська бойовики вели прицільний обстріл із станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Лебединського і Новозванівки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Окупанти відкривали щільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Водяного та чотири рази поблизу Золотого-4.
Біля Водяного і Широкиного російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17.
У напрямку Нью-Йорка противник здійснив дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння", - повідомили у штабі.
Втрат серед українських воїнів немає.
Як повідомлялося, у Луганській області російські окупаційні війська під час навчань з артилерійськими підрозділами обстріляли тимчасово непідконтрольне село з мирними жителями. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19 сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення.