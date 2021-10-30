На Донбасі зросла кількість обстрілів: п’ятеро військовослужбовців отримали поранення

Бойовики використовують заборонену зброю.

Упродовж минулої доби, 29 жовтня, зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню: один раз окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у зведенні 30 жовтня.

Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі в біля Новотошківського.

Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. У Напрямку Катеринівки ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Позиції поблизу Водяного на Приазов’ї потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Мар'їнки обстріл вівся з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя. Крім того, біля цього населеного пункту ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10" з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів шпиталізували. Стан здоров’я поранених – задовільний.

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - повідомили у штабі.

Як повідомлялося, бойовики у середу, 27 жовтня, обстріл населеного пункту Трьохізбенка Луганської області. Окупанти застосували заборонену Мінськими домовленостями артилерію великого калібру. По насеоеному пункту випустили близько 20 снарядів. Під час обстрілу пошкоджено п’ять приватних будинки. В наслідок обстрілу виникли осередки пожежі.

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