На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога та знищили танк, шість ворожих броньованих машин та артилерійську систему

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили крилату ракету, один тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат "Елерон" та 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10".
На Луганщині та Донеччині українські військові сьогодні відбили дев'ять атак ворога, на одній локації ще триває бій.
Про це повідомляє угруповання Об’єднаних сил.
"Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах. Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 26 цивільних об’єктів, з них: 25 житлових будинків і лінію електропередач. В результаті цих обстрілів загинули чотири цивільні особи (серед них одна дитина), ще троє отримали поранення”, - йдеться у повідомленні.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 1 танк;
- 1 артилерійську систему;
- 6 бойових броньованих машин;
- 2 спеціальні броньовані автомобілі;
- 3 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили крилату ракету, один тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат "Елерон" та 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10".
Нагадаємо, ЗСУ відбили в росіян п'яту частину окупованого Сєвєродонецька.
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