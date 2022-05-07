На Донбасі ЗСУ збили гелікоптер та знищили майже 20 ворожих танків

На Донбасі ЗСУ збили гелікоптер та знищили майже 20 ворожих танків

Українські бійці також збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Упродовж поточної доби, 7 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев'ять атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Про це повідомляє угруповання Об`єднаних сил у Facebook.

Зокрема українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та шість автомобілів ворога.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські війська знищили безпілотник окупантів "Форпост" за понад $7 млн.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 73-го дня війни

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