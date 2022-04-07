На Донбасі ЗСУ знищили 4 танки, 2 артилерійські системи, 10 одиниць броньованої та 11 - автомобільної техніки

На Донбасі ЗСУ знищили 4 танки, 2 артилерійські системи, 10 одиниць броньованої та 11 - автомобільної техніки

Підрозділи протиповітряної оборони збили один літак та чотири безпілотники ворога.

На донецькому та луганському напрямках українські вояки продовжують боронити нашу землю.

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито сім атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Операції об'єднаних сил.

Зокрема, українські захисники знищили чотири танки, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та чотири безпілотних літальних апаратів ворога.

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялось, росіяни накопичують техніку на Луганщині, голова ОДА Сергій Гайдай закликає евакуюватися.

Нагадаємо, російські окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці наступальної операції на схід України.

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