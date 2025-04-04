На Донбасі ЗСУ звільнили село: аналітики повідомили про успіхи Сил оборони

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

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У Донецькій області на Покровському напрямку ЗСУ нещодавно просунулися вулицею Леніна в західній частині Новоєлізаветівки та звільнили село Надіївка (на захід від Новоєлізветівки).

Про це повідомив Інститут вивчення війни ISW.

Водночас російські військові блогери стверджували, що українські війська просунулися на західну околицю Солоного (на південний захід від Покровська) і що Солоне тепер є спірною «сірою зоною».

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Раніше повідомлялося, що російські війська нещодавно захопили Лобкове (на північний захід від Роботиного) і просунулися на схід і захід від населеного пункту.