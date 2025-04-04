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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1769
Час на прочитання
1 хв

На Донбасі ЗСУ звільнили село: аналітики повідомили про успіхи Сил оборони

Українські воїни просуваються та відбивають ворожі атаки.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

У Донецькій області на Покровському напрямку ЗСУ нещодавно просунулися вулицею Леніна в західній частині Новоєлізаветівки та звільнили село Надіївка (на захід від Новоєлізветівки).

Про це повідомив Інститут вивчення війни ISW.

Водночас російські військові блогери стверджували, що українські війська просунулися на західну околицю Солоного (на південний захід від Покровська) і що Солоне тепер є спірною «сірою зоною».

Раніше повідомлялося, що російські війська нещодавно захопили Лобкове (на північний захід від Роботиного) і просунулися на схід і захід від населеного пункту.

Дата публікації
Кількість переглядів
1769
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