На Донеччині через обстріл окупантів знеструмлено шахту – 73 гірники опинились під землею

Окупаційна армія Росії обстрілами пошкодила повітряну лінію оператора системи розподілу на Донеччині. Через це було знеструмлено шахту – 73 гірники опинились під землею.

Про це повідомило Міненерго.

"Відключилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі та шахта. У той момент у шахті було 73 працівники, їх вивели на поверхню. Всіх споживачів заживили", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, командир ЗСУ шокував відповіддю про те, що буде, якщо "заморозять" війну в Україні.

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