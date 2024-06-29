На Донеччині через обстріл окупантів знеструмлено шахту – 73 гірники опинились під землею

Росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Донеччини.
Окупаційна армія Росії обстрілами пошкодила повітряну лінію оператора системи розподілу на Донеччині. Через це було знеструмлено шахту – 73 гірники опинились під землею.
Про це повідомило Міненерго.
"Відключилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі та шахта. У той момент у шахті було 73 працівники, їх вивели на поверхню. Всіх споживачів заживили", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, командир ЗСУ шокував відповіддю про те, що буде, якщо "заморозять" війну в Україні.
Читайте також провідні новини дня:
- Чи готують мобілізованих перед відправленням на фронт: командир ЗСУ відверто відповів
- "Чорні схеми" Тищенка: скандал набирає обертів — за що ще можуть посадити нардепа
- Синоптики шокували прогнозом погоди на липень: вся Україна – в зоні ризику