На Донеччині через обстріли російських окупантів стався витік аміаку

На Донеччині через обстріли російських окупантів стався витік аміаку

У Бахмутському районі Донецької області внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса".

Через обстріли російських окупантів стався витік аміаку, хмара якого рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ця гілка не використовується від 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута", - йдеться в повідомленні.

Місцева влада вже оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники провели обстеження – на відтинку трубопроводу 7,5 км перебувають орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік – незначний. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км.

Наразі інформації про постраждалих та загиблих немає.

Нагадаємо, нещодавно під час прямого ввімкнення в ефірі ТСН журналіст Олександр Загородній і оператор Іван Головач потрапили під ворожий обстріл біля Бахмута.

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