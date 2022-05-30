На Донеччині через обстріли російських окупантів стався витік аміаку

У Бахмутському районі Донецької області внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса".
Через обстріли російських окупантів стався витік аміаку, хмара якого рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ця гілка не використовується від 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута", - йдеться в повідомленні.
Місцева влада вже оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники провели обстеження – на відтинку трубопроводу 7,5 км перебувають орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік – незначний. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км.
Наразі інформації про постраждалих та загиблих немає.
Нагадаємо, нещодавно під час прямого ввімкнення в ефірі ТСН журналіст Олександр Загородній і оператор Іван Головач потрапили під ворожий обстріл біля Бахмута.
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