На Донеччині десантники за один бій знищили 5 танків та 4 БМП окупантів – потужне відео

У Донецькій області військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили в одному бою п'ять танків і чотири бойові машини піхоти росіян.

Відео опублікувала пресслужба ДШВ.

Як розповіли військові, зранку росіяни розпочали штурм позицій десантників ЗСУ – для ефекту повної несподіванки ворог застосував димову завісу.

"Утім, розвідка вчасно помітила висування ворожої колони і артилерія десантників почала завдавати вогневе ураження противнику. Коли ворог підійшов на необхідну відстань – у бій вступили протитанкісти, які влучним вогнем з протитанкових ракетних комплексів почали палити техніку окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також у цьому бою десантники активно застосовували дрони-камікадзе і безпілотні літальні апарати зі скидами.

Нагадаємо, за даними ГУР, в Росії з'явилась нова форма мобілізації – що про це відомо.

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