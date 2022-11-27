На Донеччині деякі села залишились лише назвою на мапі, та військові кажуть про "затишшя перед бурею"

Ситуація в районі Павлівки, на Донеччині вкрай напружена, рашисти не припиняють знищувати усі навколишні села із далекобійної зброї та з повітря, йдеться в ТСН.

Там, де на мапі Павлівка, що неподалік Вугледару, села, каже військовий з позивним “Іспанець” вже немає. “Павлівки немає! Вони, коли відходять, то вони знищують повністю! Так само з Павлівкою”, - каже він.

Щодня меншає споруд та життя й у селах навколо Павлівки.”Я вже давно в хаті не живу! З 15 травня я в хаті не проживаю”, - каже місцевий мешканець.

Прилеглі до передової села ворожа ствольна артилерія, буквально засипає важкими снарядами. “Дуже багато цих снарядів, великих! З 20-ти, 9-ть чи 10-ть розірвалось. А інші всі, десь валяються, в полі”, - кажуть місцеві.

Тут умовний тил і передову щодоби бомбардує ворожа авіація. “Працює авіація ворожа - і літаки, і гелікоптери. Ну, в основном гелікоптери. Зараз працюють літаки. Вони нарізають кола, отстрілялися і летять”, - розповідають військові.

З кінця весни, кажуть місцеві, не пам’ятає, щоб у його селі, бодай добу, протрималась суцільна тиша.

На передовій, твердить бойовий медик підрозділу українських захисників, справжня розкіш - затишшя, бодай на годину. “Тихих днів не буває. Години можуть бути, коли погода стає несприятлива - дощі, тумани, тоді можлива година затишшя”, - каже медик.

Він тримає у руках автомат та зізнається: саме медичні ноші - його, головна зброя. А ще - стрімкий евакуаційний броньовик. Славко звертає увагу, що плями крові на тканині не свіжі. Каже, останніми днями роботи поменшало. “Я займаюсь евакуацією поранених і “двохсотих”. У мене роботи зменшилось. Сьогодні, наприклад, я тільки одного хлопця вивіз”, - каже він.

Рахувати, врятованих побратимів, зізнається бойовий медик, перестав саме після пекельних боїв навколо Павлівки, на початку листопада. “До Павлівки я вивіз 19 людей. Після Павлівки, я вже не рахую”, - каже медик.

Більшість поранень - мінно-вибухові. Та вистачає, зізнається бойовий медик, і кульових.

“Стрілецькі, звичайно, також ведуться. Зараз все набагато ближче. Раніше була просто артилерія, а зараз і артилерія, авіація завжди була”, - додає “Іспанець”.

Ворожа авіація дуже страшна, зізнаються цивільні, але саме їм найбільшого горя, твердять, завдає “Град”. Труби від реактивних ракет тут стирчать, буквально на кожному кроці. Великі населені пункти Донеччини буквально на очах перетворюються на пустку, але дотепер в них залишаються цивільні.

Українські військові, кажуть, нині на ділянці їх відповідальності затишшя, попри безупинні канонади, та воїни певні, ворог продовжить атакувати. “Зараз затишшя таке, трошки, але перед бурею. Думаю будуть пробувати… Але ми теж готові”, - кажуть бійці.

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