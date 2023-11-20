На Донеччині ділки намагалися продати російську трофейну зброю дніпровському криміналітету (фото)

Серед зброї, яку вилучили правоохоронці, було понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва.

На Донеччині правоохоронці затримали двох ділків, які хотіли продавати кримінальним угрупованням “трофейну” російську зброю.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, підозрювані намагалися підпільно продати арсенал “трофейного” озброєння окупантів, яке здобули українські захисники у жорстоких боях під Бахмутом.

Серед зброї, яку вилучили правоохоронці, було понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва.

“Відповідну партію бойових засобів ураження вони намагались продати представникам дніпропетровського криміналітету. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали обох фігурантів під час спроби збуту семи автоматів Калашникова, зокрема нового АК-12. Затриманими виявились двоє контрактників з однієї з військових частин Сил оборони, які були відряджені на Донеччину. Для незаконного зберігання зброї та боєприпасів вони облаштували схрон на території приватного домоволодіння”, - розповіли в СБУ.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”). Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що росіяни вгатили касетними боєприпасами по селу на Донеччині.

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