На Донеччині дитина залишилась сиротою після ракетного удару РФ – прокуратура (фото)

Окупанти залишили сиротою хлопчика на Донеччині.
Окупаційні війська Росії ввечері 21 травня завдали ракетного удару "Іскандером" по території села Ріг, Покровського району на Донеччині. Ракета влучила на подвір’я приватного будинку, де мешкала родина. Травми, несумісні з життям, отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Їхній 10-річний син, який залишився сиротою, отримав мінно-вибухову травму.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Крім того, внаслідок ракетного удару від вибуху було травмовано 24-річного мешканця сусіднього будинку. Його та 10-річного хлопчика доставили до лікарні, де надали медичну допомогу.
Вибухом було пошкоджено три домогосподарства й газогін.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, вранці 22 травня війська РФ вгатили по дитсадку на Харківщині.
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