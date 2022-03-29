На Донеччині із гарячих точок рятувальники евакуювали мирних мешканців

Усі люди наразі знаходяться у безпеці.

Рятувальники Донецької області евакуювали з гарячих точок мирних мешканців та дітей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

З Волноваського району 28 березня рятувальники евакуювали 21 особу, зокрема чотирьох дітей. З Авдіївки – 12 місцевих мешканців, у тому числі п'ятьох дітей. Із населеного пункту Очеретне Покровського району – 11 осіб, у тому числі двох дітей.

Днем раніше надзвичайники доправили в безпеку з Вогнедара 12 людей, з яких двоє дітей та двоє людей з інвалідністю.

“Також з Дому ветеранів села Новомихайлівка Покровського району було вивезено 33 особи до Курахівської міської лікарні. Усі люди наразі знаходяться у безпеці”, - наголосили в ДСНС України.

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