На Донеччині на нескінченну кількість піхоти і боєприпасів ворога українці відповідають ювелірною влучністю потраплянь

На сході Донеччини російські окупанти обстрілюють українські міста й села з гаубиць та реактивних систем залпового вогню майже безперервно.

Кількість снарядів, що їх застосовують рашисти просто не співставна із нашими запасами боєкомплекту. Та, навіть за таких обставин, наші воїни-артилеристи пристосувалися - вправно маскуватися і з ювелірною точністю, мало не кожен снаряд відправляти на голови окупантам, йдеться в ТСН.

«Нічка наша, сьогодні була, можна сказати, як день. Поливали населений пункт тут біля нас фосфором цілу ніч», - розповідає військовослужбовець ЗСУ Влад.

Вдень, кажуть місцеві цивільні, тиші теж, майже не буває. Пані Марія і сусіди проводять у підвалах та погребах майже увесь час, щоб спробувати вберегтись.

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Через суху погоду й шалений вітер, будинки спалахують, як сірники. Навіть, коли ворожі снаряди розриваються поруч, не влучаючи в обійстя. Водогону тут немає, а через постійні ворожі обстріли вогнеборці сюди не їдуть. За рятувальників, в усіх сенсах того слова, українські воїни. «Це вони просто штампують аби куда, це росіяни У них просто дуже багато снарядів», - кажуть бійці.

То насправді, єдина перевага ворога, каже український артилерист - кількість. Піхоти, що її гонять на убій кремлівські ватажки та боєприпасів, якими чужинці безперервно засипають українські міста та села з полями.

Зазвичай ворожа артилерія працює комбіновано, пристрілку рашисти ведуть із гаубиць, одиночними пострілами, і тоді довкола розлітаються важкі смертоносні залізні уламки. Далі вже атаку реактивної артилерії скеровують безпілотники. «Був безперервний вогонь впродовж сорока хвилин. Спочатку гаубицями пристрілювались. Потім почали касетами поливати. Приблизно 30-40 хвилин ми сиділи, не вилазили», - розповідають військові.

Щойно, наша розвідка виявила звідки атакують рашисти і з’явилась можливість навестись, на ударну вогневу позицію, помчали українські реактивники. За такої щільності російських безпілотників у небі, кажуть артилеристи, на виконання стрільби є лічені хвилини. Та трапляється, що працювати доводиться, просто під ворожим вогнем. «Є таке, що тільки працювати, а є таке, шо треба і заховати. Були моменти, що приходи…», - кажуть бійці.

Не маючи шалених запасів снарядів, головне гасло своєї роботи, наші артилеристи викарбували у себе на бойових футболках. Та воїни визнають, аби вирівняти ситуацію й переломити хід війни, нам треба дуже багато високоточної артилерійської зброї. «Нам треба дуже багато артилерії! Дуже багато снарядів, дуже багато гармат, щоб просто подавити їх», - переконують бійці.

З чим точно немає проблем, зізнаються наші реактивники, так то з мотивацією безжально нищити ворога. «Ми їдемо, бачу діти махають руками, я зупиняюсь - в мене є в машині печево чи там згущенка, зразу даю, вони посміхаються, дякують. Кажуть: Слава Україні! І приємно на душі», - розповідає військовослужбовець ЗСУ Влад.

Аби та малеча якомога швидше змогла спокійно й безпечно спати у своїх ліжках, хлопці щовечора, вночі, рано вранці й вдень виїжджають на полювання за ворогом.

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