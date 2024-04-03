На Донеччині нічний дрон знищив "Солнцепьок" окупантів: в екіпажу не було шансів – відео

Самохідний вогнемет ворога не доїхав на Кремінський напрямок.

Оператори дронів 12-ї бригади "Азов" знищили черговий російський ТОС-1 "Солнцепьок" поблизу Тернів на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба "Азову".

За даними військових, рідкісна система окупантів саме прямувала на обстріл позицій Сил оборони на Кремінському напрямку.

"Оператори РУБпАК 12-ї бригади "Азов" прямим влучанням FPV-дрона знищили ТОС-1 на марші. Боєкомплект машини здетонував. Вибух не залишив екіпажу шансів на виживання", – йдеться у повідомленні.

В "Азові" наголосили, що це знищення стало можливим завдяки зборам на нічні дрони.

Нагадаємо, ЗСУ знищили російські танкові тягачі, БМП та живу силу противника (відео).

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