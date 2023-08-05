На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей у 9 населених пунктах: список

У Донецькій області проведуть примусову евакуацію дітей ще з дев'яти населених пунктів, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій.

Як повідомляє Мінреінтеграції, відповідне рішення ухвалив Координаційний штаб із питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану за зверненням Донецької ОВА.

Йдеться про: Ямпiль, Зарiчне, Торське, Opixyвaтку, Никонорiвку, Малинiвку, Тихонiвку, Васютинське та Рай-Олександрiвку.

Так, через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти буде примусово евакуйовано 130 дітей.

Також штаб розглянув питання щодо стану евакуації цивільного населення із Сумської області. Наразі із 5-кілометрової небезпечної зони вже евакуйовано 1718 людей, в тому числі 228 дітей. У 21 населеному пункті людей не залишилося. Евакуаційні заходи тривають.

Нагадаємо, під Києвом у селі Ходосівка під час відпочинку в дитячому таборі в озері втопився 10-річний хлопчик. Як розповів керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, батьки знайшли оголошення про табір в Інтернеті.

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