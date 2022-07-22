На Донеччині окупанти б’ють "Градами" по будинках цивільних, але отримують відповідь від українських військових

З півтори тисячі людей в громаді нині лишилося зо дві сотні, окупанти руйнують житло місцевих, йдеться в ТСН.

Ворожий «Град» влучив у будинок Ніни Іванівни, і осколками посікло увесь двір. 70-річну жінку врятувало те, що в ніч обстрілу окупантами вона заночувала у сина. Посічені осколками і меблі, зруйнована стіна в будинку, вибиті шибки. Ніна Іванівна і досі не може знайти двері до спальні і килим, який висів на подвір’ї.

Безлад в будинку жінка не прибирає, боїться, що залишок снаряду досі може бути небезпечний. І не розуміє, чому російські війська прицільно вдарили з реактивної системи залпового вогню по її будинку. «Хто ж знав, що вони таке придумають, припруться 24 лютого», - каже жінка.

Зараз вона живе у сина, до свого розстріляного окупантами будинку навідується, аби погодувати котів і собак. Аби було що готувати самій, спішить по гуманітарку, яку сьогодні видають в сільраді. І за звичкою, виходячи з двору, закриває хвіртку, хоча в будинку немає стіни.

Біля сільради черга, люди стоять за крупами, олією і тушкованкою. Громаді на три села, де з півтори тисячі людей залишилося дві сотні, допомагають військові.

Пані Наталія тут за старосту громади, в її будинок російські війська поцілили з місяць тому. Вони з матір’ю поралися на городі, як почули поряд прильоти і побігли до хати. Осколки від снарядів трощили і палили все довкола. Жінки дивом вцілили, після обстрілу рашистів забили вікна і накрили дах плівкою. Шифером не перекриватимуть, допоки ворожа канонада біля села не вщухне. «Стеля упала в хату, півтора на півтора дірка, снаряд лежав під хатою», - розказує жінка.

Галина Олексіївна везе печиво і олію до брата. Плаче, бо не знає, чи встигне полагодили будинок до зими. Через обстріли в громаді часто пропадає світло, але його намагаються якомога швидше відновити, щоб люди мали змогу готувати.

Боєць на позивний «Альфонс» показує наслідки влучання касетних боєприпасів на іншій ділянці фронту на Донеччині. «Градами» окупанти поцілили у місцеву школу, ударною хвилею вибило вікна в спортзалі і правому крилі будівлі. Школярі сюди повернуться нескоро.

Окопатися глибше і прицільно бити ворога - таке завдання у наших армійців на цьому напрямку. Результати роботи бійців видно посеред одного із селищ, де майже не залишилося місцевих, бо люди виїхали. Уражені броньовані бойові машини рашистів випалені вщент поблизу ферми. І це, запевняють бійці, чекає на кожну броню на українській землі з ворожою літерою Z.

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