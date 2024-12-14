На Донеччині окупанти намагаються взяти в кільце один з гарнізонів ЗСУ – DeepState

Гарнізон Сил оборони у Макарівці на Донеччині ризикує потрапити в оточення. Село розташоване у Волноваському районі між Урожайним та Благодатним.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

"Ми поспілкувалися з хлопцями, які ведуть оборонні дії біля та в самому населеному пункті Макарівка. Вчора ворог перейшов річку та намагається закріпитися західніше Сторожового. Крім того, тривають наступальні дії противника з Рівнополя, з метою вийти на Нескучне. Таким чином [росіяни – ред.] повністю відріжуть наші сили в Макарівці", – йдеться у повідомленні.

Гарнізону у Макарівці на Донеччині загрожує оточення / Фото: Deepstatemap

Аналітики зауважили, що ворог "практично безкарно" пересувається дорогою від Старомайорського до Рівнополя, що дозволяє без перешкод підтягувати особовий склад та боєприпаси.

"Тактичне угруповання "Велика Новосілка" існує суто як прокладка між бригадами та ОТУ "Донецьк", адже немає старшого начальника. Треба звертатися в ОТУ, а угруповання не приймає жодних рішень. Інженерної підтримки нема, артилерійської теж. Натомість повно вимог щодо звітів, доповідей та службових розслідувань", – зазначили у DeepState.

Також відомо, що через ризик оточення з Благодатного вийшли підрозділи Нацгвардії, але військове командування, "щоб формально не втратити повністю село", завела на позиції "солянку" з кількох інших підрозділів Сил оборони.

Нагадаємо, загарбникам не вдається проводити у Запорізькій та Херсонській областях такий масштабний наступ, як на пріоритетних фронтах. Втім, на думку генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, у Кремлі не відмовилися від намірів проводити наступальні дії на південних ділянках фронту.

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