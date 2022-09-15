На Донеччині окупанти обстріляли 13 населених пунктів з "Градів", "Смерчів" та артилерії (фото)

Протягом минулої доби поліцейські Донеччини зафіксували 25 обстрілів. Під вогнем окупантів опинилися 13 населених пунктів. Росіяни гатять по комунікаціям та житлу.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Російські війська завдали авіаударів, викорисовували ракети, РЗСВ "Град", "Смерч", артилерію. Ракетні та артилерійські удари спричинили масові руйнування та жертви серед мирного населення.

Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 30 цивільних об‘єктів; 15 житлових будинків, приміщення ТЕС, лінія електропередач. Зокрема, близько півночі зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті, а в Торецьку росіяни поцілили в лікарню, у Мирнограді влучили в шахту.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Протягом минулої доби, 14 вересня, внаслідок ворожих атак загинули двоє людей у Долині.

Нагадаємо, розпочалася 204 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ "насипали" окупантам на півдні та на Донеччині, а ворог перегруповується і рахує втрати. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 15 вересня.

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