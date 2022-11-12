На Донеччині окупанти обстріляли з "Градів" та артилерії сім населених пунктів: є загиблі

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли сім мирних населених пунктів на Донеччинні. Ворожа армія атакувала Авдіївку, Бахмут, Торецьк, Вугледар, села Карлівка, Бердичі, Сєверне.

Про те, як минула ніч в регіоні, повідомив голова ОВА Павло Кириленко і Національна поліція.

Окупанти російської армії били з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град". Протягом минулої доби, 11 листопада, росіяни вбили двох цивільних у Бахмуті та Авдіївці, а ще чотир людини отримали поранення, повідомив голова ОВА.

Внаслідок інтенсивних обстрілів Вугледара пошкоджено чотир житлові будинки та адмінбудівлю. На території громади були прильоти по околицях Пречистівки, Новоукраїнки та Водяного.

Фото: Національна поліція України

На Донецькому напрямку були поодинокі обстріли по Авдіївці та по Очеретинській громаді. На Горлівському напрямку троє мирних мешканців дістали поранення у Бахмуті. В Роздолівці Соледарської громади пошкоджено вісім приватних будинків.

Окупанти продовжують масовано обстрілювати Торське і Зарічне в Лиманській громаді. За попередню добу, було понад 40 прильотів.

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, розпочалася 262 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія Російської Федерації веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Збройні сили України відбили російські атаки біля низки населених пунктів на Донеччині.

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