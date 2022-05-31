На Донеччині окупанти під час обстрілу зруйнували вісім житлових багатоповерхівок, школу та дитячий садок (фото)

На Донеччині окупанти під час обстрілу зруйнували вісім житлових багатоповерхівок, школу та дитячий садок (фото)

В Донецькій області правоохоронці задокументували ракетний удар з боку російських окупантів по Слов’янську.

Внаслідок чого є загиблі та поранені. Від взривної волни руйнування отримали школа та щонайменше вісім житлових багатоповерхових будинків.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

Як зазначається, чергове бомбардування житлового сектору військові злочинці РФ провели вночі 31 травня. Після влучення ракети “Іскандеру” в квартирах сталася пожежа. В результаті ракетного удару пошкоджено вісім житлових багатоповерхівок, школу, дитячий садок та гаражний кооператив. На місці працювали поліція та ДСНС.

Також читайте Через ворожі обстріли 87 населених пунктів Запорізької області залишились без електроенергії

“Правоохоронці допомагали рятувати людей, обходили пошкоджені будинки, виявляли тих, кому потрібна допомога. Поточна кількість постраждалих встановлюється. Поліцейські задокументували воєнний злочин за ст .438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) Кримінального кодексу України2, - наголосили в пресслужбі МВС України.

Нагадаємо, що на Харківщині колишній поліцейський катував цивільних разом із росіянами.

Читайте також: