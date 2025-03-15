На Донеччині окупанти прагнуть розгорнути наступ на важливе місто: експерт про небезпеку

У Донецькій області російські окупанти намагатимуться захопити Часів Яр і Торецьк, щоб розгорнути наступ у бік Костянтинівки. На Покровському напрямку загарбники намагаються контратакувати, щоби відвоювати втрачені позиції.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"На Покровському напрямку противник був виснажений. Його наступ було зупинено. Принаймні, він не триває в тих темпах, у яких він був буквально ще місяць тому і навіть кілька тижнів тому. Але ворог намагається атакувати. На Покровській ділянці фронту ми контратакували, змогли звільнити низку населених пунктів. Зараз росіяни намагаються повернути втрачені позиції", - повідомив експерт.

Наразі тривають вуличні бої за місто Торецьк. На цій ділянці фронту бійці ЗСУ контратакували, а тому тепер противник намагається повернути втрачені позиції. У місті Часів Яр відбуваються вуличні бої.

"Часів Яр, Торець, Костянтинівка утворюють такий собі трикутник, який буде очевидно в центрі уваги російської армії. Тобто, вони намагатимуться захопити Часів Яр і Торецьк, щоб розгорнути наступ на Костянтинівку, як на ворота Слов’янсько-Краматорської агломерації. Очевидно, ми надалі бачитимемо саме такий розвиток подій", - наголосив Денис Попович.

За його словами, російська армія зараз вдається до збільшення бронетехніки, бо намагається відбити втрачені позиції і підвищити інтенсивність бойових дій.

Як повідомлялося, у західних ЗМІ з'явилася інформація, що в України майже закінчилися запаси важливих ракет. Український уряд звернувся до Італії та Франції з проханням надати додаткові боєприпаси.

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