На Донеччині окупанти за добу вбили 5 цивільних і ще 22 поранили — голова ОВА

На Донеччині окупанти за добу вбили 5 цивільних і ще 22 поранили — голова ОВА

Дані не враховують кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у цих двох містах.

Протягом минулої доби, 31 березня, в Донецькій області загинули 5 цивільних осіб.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 5 людей: 2 – у Мар’їнці, 2 – у Вугледарі і 1 у Костянтинівці", — повідомив він.

Поранення отримали 22 людини, зокрема – 4 дитини.

Крім того, вдалося уточнити інформацію про двох людей, які загинули біля Мелекіного під час спроби вирватися з Маріуполя. Серед них – одна дитина.

Дані не враховують кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у цих двох містах, які знищують російські окупанти.

Павло Кириленко/Facebook

Нагадаємо, що на Херсонщині українські захисники звільнили 11 населених пунктів.

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