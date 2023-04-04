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На Донеччині окупанти закатували мирного жителя та похвалились цим: моторошне відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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На Донеччині окупанти закатували мирного жителя та похвалились цим: моторошне відео

Фото: Associated Press

Доля українця, якого жорстоко катували росіяни, наразі невідома.

В окупованій частині Донецької області російські терористи закатували мирного жителя. Відео вони опублікували у своїх соцмережах, видаючи українця за "грузинського найманця". 

Про це пише телеграм-канал Nexta. 

На моторошних кадрах, якими похвалились нелюди із ПВК "Вагнер" видно непритомного зв'язаного чоловіка, якого катують росіяни. На чолі українця нелюди залишили напис "грузин", а поруч один із вбивць грає на скрипці. 

За даними Nexta, закатованим виявився житель Донеччини Віталій, який відмовився евакуйовуватись та говорив, що Україна допомагає місцевим гуманітарною допомогою, а тому він почувається нормально. 

Обережно, відео 18+

Наразі доля українця невідома. 

Нагадаємо, раніше росіяни похвалились відео, як страчують воїна ЗСУ. Вбивці змусили українця копати собі могилу, після чого розстріляли. Останніми словами захисника були: "Слава Україні". 

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Дата публікації
Перегляди
291
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