На Донеччині окупанти змушують бізнес переходити в онлайн нібито через "обстріли ЗСУ"

На захопленій частині Донеччини окупанти звинувачують ЗСУ у власних обстрілах мирного населення.

Окупанти в Горлівці на Донеччині змушують малий та середній бізнес переходити на віддалений режим роботи. Загарбники брешуть, що місто нібито можуть обстрілювати ЗСУ.

Про це 10 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На тимчасово окупованій території Донецької області, в місті Горлівка, з 8 грудня поточного року окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи, у зв’язку з підвищенням ризику обстрілів нібито з боку Сил оборони", — кажуть у ЗСУ.

Для залякування місцевих жителів російські окупанти навіть здійснили чотири обстріли центру міста із артилерії калібру 152 мм.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Херсонської області заявила, що почала обмінювати українську валюту, що перебувала в місцевому обігу, на російські рублі. До 1 січня загарбники збираються взагалі припинити обіг гривні в тимчасово окупованій частині Херсонщини.

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