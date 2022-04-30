На Донеччині піротехники виявляють все більше артилеристских снарядів

На Донеччині піротехники виявляють все більше артилеристских снарядів

В Донецькій області піротехніки за добу виявили шість одиниць вогненебезпечних предметів.

Найбільше надзвичайники знайшли артилерійських снарядів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, надзвичайники обстежили 0,07 га території у Краматорському, Бахмутському та Покровському районах.

За добу піротехніки знайшли один комулятивний осколковий бойовий елемент, один артилерійський снаряд калібром 152 мм, два артилерійські снаряди калібром 122 мм, один артилерійський снаряд калібром 100 мм, одну бойову частину ЗРК С-300.

Нагадаємо, що Україна відмовляється проводити обмін полоненими з РФ, якщо у списку немає жінок.

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