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На Донеччині поліцейські під обстрілом врятували пораненого військового – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Донеччині поліцейські під обстрілом врятували пораненого військового – відео

На Донеччині поліцейські під обстрілом врятували пораненого військового. / Фото: ГУ НП Тернопільської області

Поліцейські врятували життя пораненому військовослужбовцю ЗСУ.

На Донеччині поблизу Костянтинівки під час роботи мобільного блокпоста патрульні потрапили під ворожий обстріл, де також перебував український військовий, який отримав поранення.   

Про це повідомили в поліції Донецької області.

Правоохоронці надали захиснику домедичну допомогу та під вибухами евакуювали його до лікарні.

"Внаслідок влучання снаряду військовослужбовця було поранено в ногу. Патрульні, оцінивши ризики ситуації та обстановку, негайно надали військовому першу медичну допомогу для зупинення кровотечі", — йдеться у повідомленні.

Зараз життю військового нічого не загрожує. У лікарні він подякував патрульним за порятунок.

Поліцейські під обстрілом рятували пораненого військового

Поліцейські під обстрілом рятували пораненого військового

Нагадаємо, добровольці полку Калиновського відповіли, чи були пуски ракет з Білорусі по Україні.

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Перегляди
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