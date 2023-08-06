На Донеччині поліцейські під обстрілом врятували пораненого військового – відео

На Донеччині поблизу Костянтинівки під час роботи мобільного блокпоста патрульні потрапили під ворожий обстріл, де також перебував український військовий, який отримав поранення.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

Правоохоронці надали захиснику домедичну допомогу та під вибухами евакуювали його до лікарні.

"Внаслідок влучання снаряду військовослужбовця було поранено в ногу. Патрульні, оцінивши ризики ситуації та обстановку, негайно надали військовому першу медичну допомогу для зупинення кровотечі", — йдеться у повідомленні.

Зараз життю військового нічого не загрожує. У лікарні він подякував патрульним за порятунок.

Поліцейські під обстрілом рятували пораненого військового

Нагадаємо, добровольці полку Калиновського відповіли, чи були пуски ракет з Білорусі по Україні.

Читайте також: