На Донеччині прикордонники знешкодили 11 окупантів: чотирьох знищили, сімох поранили

Активне застосування прикордонниками мінометних розрахунків у поєднанні з аеророзвідкою завжди дає гарний результат, зазначили у Держприкордонслужбі.

Українські прикордонники у Донецькій області знешкодили 11 російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Активне застосування прикордонниками мінометних розрахунків у поєднанні з аеророзвідкою завжди робить з окупантів "хороших руських". Так, протягом минулої доби в різних районах Донеччини мінометниками Держприкордонслужби завдано вогневих уражень позицій та місць скупчення піхоти противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результатом стало знищення чотирьох окупантів, ще сімох загарбників поранено.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що росіяни потроху згортають "великий наступ": ворог припинив атаки на одному із напрямків. Протягом 25 березня українські захисники відбили понад 50 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, які наразі залишаються найактивнішими. На Шахтарському напрямку окупанти дещо втихомирилися.

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