На Донеччині продовжують евакуювати людей: за добу вивезли 18 осіб (фото)

Минулої доби підрозділами ДСНС у Донецькій області із зони активних бойових дій була проведена евакуація 18 осіб, з них – 2 дитини та 2 особи з обмеженими можливостями.

Про це повідомляє МВС України.

Вдалось евакуювати людей з м. Красногорівка, смт. Нью-Йорк Покровського району, м. Торецьк Бахмутського району, с. Билбасівка та с. Долина Краматорського району.

"Також під час евакуації у Торецьку рятувальники надали допомогу 64 особам, з яких 16 дітей та 2 особи з обмеженими можливостями. На залізничному вокзалі у місті Покровськ рятувальники допомогли розміститися по вагонах 575 особам, з них 35 дітей та 14 осіб з обмеженими можливостями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповіли, як евакуюватися з Покровська, Харкова та Нікополя.

Читайте також: