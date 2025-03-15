На Донеччині росіяни частково захопили Костянтинопіль: куди тепер рухаються окупанти

Противник тисне на все село.

У Донецькій області, на Новопавлівському напрямку росіяни частково захопили Костянтинопіль.

Про це повідомив у Telegram український військовий журналіст Богдан Мирошников.

За його даними, ворог продовжує сильно тиснути на все село. Штурмові групи окупантів безперервно намагаються проривати оборону.

"Ворог продовжує сильно тиснути на все село. Штурмові групи окупантів майже нон-стопом намагаються проривати оборону. Ворожі ДРГ постійно потрапляють до різних частин села, і наші оборонці вимушені відволікатися на боротьбу з ними. Тим часом, з району Андріївки ворог продовжує накати на Олексіївку, в бік адмінкордону з Дніпропетровщиною", - написав він.

Сьогодні, 15 березня, Генштаб повідомив, що на Новопавлівському напрямку ворог дев'ять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Шевченка.

Напередодні російське Міноборони поширило неправдиву інформацію про те, що ворогу вдалося окупувати населений пункт Костянтинопіль на Донеччині.

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