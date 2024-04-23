На Донеччині росіяни намагаються зайти на позиції ЗСУ на одній із ділянок – військовий

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади розповів про ситуацію на одному із напрямків фронту.

Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка розповів, що окупаційні війська Росії намагаються зайти на позиції ЗСУ на напрямку Красногорівка - Нетайлове на Донеччині.

Про це він сказав ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військового, окупанти зараз не використовують техніку, а намагаються просуватися малими групами.

"Наша бригада виконує завдання на ділянці Красногорівка - Нетайлове. Ворог намагається постійно штурмувати і робить спроби зайти на наші позиції. Росіяни накопичують свій особовий склад, намагаються просуватися малими групами і десь закріплюватися. Наше завдання їх виловлювати й знищувати", - розповів Цехоцький.

За словами офіцера, ворог також використовує авіацію в напрямку позицій 59-ї окремої мотопіхотної бригади, по тилах і по цивільних об'єктах, тероризуючи населення.

"Росіяни намагаються зробити хаос і паніку, але ситуація контрольована", - додав Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, командувач Нацгвардії відповів, чи можуть окупанти захопити Харків.

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