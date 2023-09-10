Росіяни обстріляли авто з волонтерами на Донеччині: двоє іноземців загинули

Авто їхало зі Слов'янська в сторону Бахмута.
На Донеччині поблизу прифронтового Часів Яру під обстріл потрапили іноземні волонтери, двоє з них загинули, ще двоє - отримали поранення.
Про це йдеться на сторінці організації Road2Relief в Instagram.
Як зазначили в організації, вранці у суботу, 9 вересня, четверо волонтерів на мікроавтобусі вирушили зі Слов’янська в село Іванівське, що в напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів. Від прямого влучання автомобіль перекинувся та загорівся.
"У машині перебували німецький медичний волонтер Рубен Мавік, шведський волонтер Йохан Матіас Тир, волонтер з Канади Ентоні "Тонко" Ігнат та іспанська волонтерка і директорка організації Road2Relief Емма Ігуаль", - вказано у повідомленні.
Наразі двоє волонтерів, які зазнали поранень, перебувають у лікарнях в стабільному стані.
Ентоні "Тонко" Ігнату, який загинув, було 58 років. Він був громадянином Канади та мав словацьке походження.
Тонко мешкав у провінції Онтаріо і працював там різноробочим. 2022 року чоловік продав свою вантажівку і приїхав до України, щоб допомагати людям тут на тлі повномасштабної війни.
Зазначається, що він допомагав біженцям на польському кордоні, доставляв гуманітарну допомогу, евакуйовував людей, ремонтував школи й відбудовував будинки.
Ще одна волонтерка, яку вважали зниклою безвісти, Емма, теж загинула. Іспанська влада підтвердила загибель в Україні 32-річної волонтерки Емми Ігуаль. У МЗС країни відзначили, що чекають "завіреного підтвердження від української влади".
Нагадаємо, в Україні на війні загинув 31-річний британський доброволець Джордан Чедвік. Його тіло знайшли у водоймі із зав'язаними за спиною руками.
Крім того, стало відомо, що британський доброволець Семюел Ньюі загинув у бою проти російських окупантів, воюючи разом з українськими силами.
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