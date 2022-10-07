На Донеччині росіяни обстріляли з "Ураганів", "Градів" і артилерії 18 населених пунктів (фото)

Протягом минулої доби армія Російської Федерації обстріляла 18 населених пунктів в Донецькій області. Під обстріли потрапили громади Покровського та Бахмутського районів.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко та пресслужба МВС.

Ворожа армія вела вогонь із авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", "Град", артилерії, танків. Окупанти зруйнували та пошкодили 32 цивільних об‘єкти: 26 житлових будинків, відділення банку, лінії електропередач, складське приміщення, господарські споруди.

"Вся Донеччина зараз – одна велика гаряча точка. Залишатися тут небезпечно", - наголосив Кириленко.

Фото: Національна поліція України

У Мар’їнській громаді росіяни обстрілювали Мар’їнку, Красногорівку, Максимільянівку, Костянтинівку та Георгіївку. Росіяни тричі атакували Авдіївку з артилерії та касетними суббоєприпасами. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали стара і центральна частини міста. В Очеретинській громаді пошкоджено будинок і школу в Новоселівці Першій.

Фото: Національна поліція України

У поліції повідмили, що три авіаудари війська РФ завдали по Часовому Яру. Внаслідок цього пошкоджено щонайменше три приватні оселі. Крім того, з реактивної артилерії російські військові обстріляли Бахмут. Є жертви. Також руйнувань зазнали два багатоквартирні та 14 приватних будинків.

Фото: Національна поліція України

Павло Кириленко також повідомив, що протягом 6 жовтня росіяни вбили двох мирних жителів - Бахмуті та Курдюмівці. Також семеро мирних мешканців отримали поранення. До слова, у Святогірську виявили ще сім цивільних, убитих росіянами під час окупації.

Нагадаємо, військовий експерт Жданов каже, що існують різні варіанти, як звільняти на Донбасі міста, що від 2014 року перебувають в окупації. Наприклад, звільнення Донецька не повинне завдати багато проблем, вважає експерт.

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