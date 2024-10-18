На Донеччині росіяни розстріляли, ймовірно, пораненого українського військовослужбовця — прокуратура

На Бахмутському напрямку російські війська, ймовірно, розстріляли пораненого українського військовослужбовця.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Прокуратура повідомила, що 6 вересня 2024 року, приблизно о 10:00, біля "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк у Бахмутському районі український військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення під час виконання бойового завдання. Після цього будівлю, в якій він перебував, захопили російські окупанти, які взяли його в полон. Беззбройного захисника, котрий лежав на землі, російські військові розстріляли.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Вбивство військовополонених є серйозним порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, Британська розвідка опублікувала супутникові знімки, які показують масштаби руйнувань в окупованому Бахмуті Донецької області.

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