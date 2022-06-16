На Донеччині росіяни з ракет обстріляли місто Покровськ і село поблизу: поранені дві людини (фото, відео)

На Донеччині росіяни з ракет обстріляли місто Покровськ і село поблизу: поранені дві людини (фото, відео)

Окупанти знову завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області.

У середу, 15 червня, російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Покровськ і селищу Гришине Донецької області.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок удару дві людини були поранені. Крім того зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма – там загинуло близько трьох десятків тварин.

"Росіяни чітко дотримуються своєї тактики випаленої землі. Б'ють по цивільним об'єктам, тероризують людей", – зазначив Кириленко.

Щоб не стати черговою мішенню росіян та зберегти своє життя, усім, хто не залучений до процесу оборони Донеччини та підтримки роботи критично важливої інфраструктури, голова ОВА рекомендує евакуюватися у більш безпечні області України.

Окупанти вкотре обстріляли ракетами Донеччину (7 фото)

Раніше повідомлялося, що російська армія обстріляла залізничну інфраструктуру в Покровську на Донеччині.

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