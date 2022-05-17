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На Донеччині російська авіація поцілила у завод будматеріалів (фото, відео)

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На Донеччині російська авіація поцілила у завод будматеріалів (фото, відео)

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Росіяни навмисне руйнують промисловість Донеччини.

У Соледарі Донецької області російська авіація обстріляла важливе для регіону підприємство будівельних матеріалів Knauf.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від ударів спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС намагаються її приборкати. Постраждали приміщення підприємства.

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На щастя, внаслідок авіаудару жертв немає

"Вкотре росіяни атакують виключно цивільний об'єкт. Вони навмисне руйнують промисловість Донеччини, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями", — зазначив Кириленко.

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