На Донеччині російська авіація поцілила у завод будматеріалів (фото, відео)

У Соледарі Донецької області російська авіація обстріляла важливе для регіону підприємство будівельних матеріалів Knauf.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від ударів спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС намагаються її приборкати. Постраждали приміщення підприємства.

На щастя, внаслідок авіаудару жертв немає

"Вкотре росіяни атакують виключно цивільний об'єкт. Вони навмисне руйнують промисловість Донеччини, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями", — зазначив Кириленко.

Раніше окупанти ракетою влучили в житлову багатоповерхівку в Бахмуті. Тяжкі поранення отримала дитина, є загиблі.

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