Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На Донеччині російські окупанти обстріляли будинки та дитсадок, троє людей загинуло - прокуратура

Дата публікації
Перегляди
5243
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Донеччині російські окупанти обстріляли будинки та дитсадок, троє людей загинуло - прокуратура

Офіс генерального прокурора

У прокуратурі відкрили провадження.

У Донецькій області 20 березня 2022 року у ході чергових обстрілів пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та будівлю дитячого садка "Малюк".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

За попередніми даними, троє цивільних осіб загинуло. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники. Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури встановлюється. Досудове розслідування за вказаним фактом триває.

За процесуального керівництва окружної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). 

Читайте також:

ТСН зібрала актуальні новини початку 25-ої доби війни в Україні (жестовою мовою)

ТСН зібрала актуальні новини початку 25-ої доби війни в Україні (жестовою мовою)
Наступна публікація